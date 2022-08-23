«Будут новые нападения». Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал о Национальной республиканской армии, которая якобы убила Дугину 23 августа, 14:48 Эксклюзив НВ Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)

21 августа российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил о том, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной, дочери псевдофилософа Александра Дугина, взяла на себя Национальная республиканская армия.

Организация уполномочила Пономарева зачитать их манифест. Первое предложение говорит о том, что «мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России».

Видео дня

Что представляет собой эта Национальная республиканская армия, в интервью Радио НВ рассказал Пономарев.

— Единственным источником официальных сообщений от действующих на территории России подразделений Национальной республиканской армии будет именно телеграм-канал Роспартизан. Что вам известно о Национальной республиканской армии?

— Это активистская сеть на территории Российской Федерации. Я не знаю, какова ее численность, но считаю, что там не меньше тысячи человек.

Это настоящая сеть — нет никакой иерархии, руководителей, какой-либо централизации. Она подпольная — вопрос безопасности там очень актуален. Мы установили контакт с ней где-то в апреле.

Тогда они посылали нам разные сообщения о поджогах военкоматов, различных нападениях на волонтеров, которые собирали деньги для войны, поддерживали войну, полицейских и т.д. Постепенно связь улучшалась.

Неделю назад они нам говорили, что что-то произойдет. 20 августа предупредили об акции, но мы не знали, какой она будет. Потом, когда это уже случилось, они послали определенные фотографии, чтобы доказать, что это на самом деле они, также передали нам манифест, который я обнародовал.

— Действительно ли целью акции была Дарья Дугина, дочь Александра Дугина? Хотели ли они уничтожить псевдофилософа?

— Как я понимаю, они хотели и пытались [убить] обоих, но, по-видимому, Господь решил по-другому.

— Не повезло.

— Я не уверен, кстати. Считаю, то, что сейчас происходит с Александром Дугиным… Не знаю, где бы наказание было хуже: если бы он погиб или увидел гибель своей дочери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.