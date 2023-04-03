Смертельный вечер пропагандиста РФ. Кто такой Владлен Татарский, который обещал «всех убить, ограбить» и уничтожить Украину 3 апреля, 12:01 Сюжет Максим Фомин (Владлен Татарский) (Фото:Владлен Татарский)

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в кафе Стрит-бар, в результате которого во время своего «творческого вечера» погиб Владлен Татарский. NV рассказывает, что известно об известном российском пропагандисте, которого называли «военкором».

Владлен Татарский — псевдоним 40-летнего Максима Фомина. Он родился в Макеевке Донецкой области. Российские СМИ называют его «военкором», но журналистом Татарский никогда не был. В 2011 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за вооруженное ограбление банка на Донбассе. Татарский рассказывал пропагандистам, что после того, как Россия развязала войну, он отбывал наказание.

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«21 июля 2014-го я отбывал срок на зоне в Горловке, и через наш лагерь наступала армия Украины. Бой шел прямо под забором. Его я считаю своим боевым крещением», — говорил пропагандист.



Вскоре Татарский сбежал из тюрьмы и начал воевать против Украины на стороне российских боевиков. Он рассказывал, что его потом снова отправили в колонию, пока его не помиловал ликвидированный экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко. Тогда Татарский снова присоединился к террористам — сначала воевал в составе батальона Восток, а затем — в подразделениях «ЛНР».

Фото: Миротворец

В 2019-м он переехал в Москву, где писал пропагандистские книги. Однако с перерывами продолжал воевать на стороне российских наемников до 2021 года, пишет Русская служба Би-би-си. Когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, Татарский присоединился к оккупантам РФ с оружием в руках, а в своем Telegram-канале, который имеет более 570 тысяч подписчиков, параллельно рассказывал, как воюет против Украины.

Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте

В частности, Татарский заявлял, что участвовал в пуске боевых беспилотников и строительстве укреплений в составе одного из отрядов террористов «ДНР». В то же время Татарский активно комментировал ход войны российским госСМИ и вел канал на YouTube, где повторял призывы к геноциду украинцев. За кремлевскую пропаганду он попал в базу Миротворец и под санкции Украины.

Обещал «убивать, грабить, уничтожить»

В апреле 2022 года Татарский заявил, что его конечная цель — «полное уничтожение украинского государства».

«Чтобы это государство существовало в другом виде, украинцев нужно вылечить от русофобии, национализма, как однажды наши прадеды исцелили замечательную страну Германию от бесноватого фюрера и его идей, которыми они были заражены», — заявлял пропагандист.



Также он призвал наносить ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы не работали больницы и «больше хохлов дохли на операционных столах».

В конце сентября 2022-го Татарского пригласили в Кремль, где подписывали фейковые «договоры» об оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Там он записал видео, где поддержал действия Путина: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с богом».

Журналист Юрий Бутусов отмечает, что Татарский писал о «полном разгроме Украины, захвате Киева, Одессы, но все это была откровенная ложь, а в частных разговорах Фомин оценивал перспективы российской агрессии гораздо скромнее». Он опубликовал скриншот, на котором, по словам другого «военкора», за несколько недель до полномасштабной войны они думали, что «отобьем пару городов на Донбассе и будет очередной Минск[…] Сошлись на вероятности Авдеевки».

И хотя Татарский пытался критиковать российское военно-политическое командование за то, как оно ведет войну против Украины, как пишут аналитики ISW, пропагандист балансировал между лояльностью к российскому диктатору Владимиру Путину и верностью ПВК Вагнеру. Его смерть в кафе, связанном с владельцем частной военной компании Евгением Пригожиным, «может свидетельствовать о новых трещинах в Кремле и его ближайшем окружении», считают они.

Смертельный «творческий вечер»

В воскресенье, 2 апреля, Татарский активно распространял пропаганду в своем Telegram-канале. В частности, он опубликовал видео с издевательствами вагнеровцев над пленным, у которого на лбу написано «грузин», а в своем предпоследнем посте восхвалял билборд с «наружкой рекламой» ЧВК Вагнер в Москве.

Вечером в кафе Санкт-Петербурга Street Food Bar № 1 был запланирован «творческий вечер» Татарского, где он должен был рассказать, «каково вести репортажи с горячих точек, находясь под градом шаров, а также разъяснить, что такое быть военкором». Пропагандистский ресурс Фонтанка писал, что помещение оформлено на Пригожина, которое тот отдал для «дискуссионного клуба Киберфронт Z».

Фото: Скриншот ТАСС

Вскоре после начала мероприятия росСМИ сообщили о взрыве в заведении. Очевидцы рассказывали, что это произошло после того, как девушка подарила Татарскому статуэтку — бюст самого пропагандиста в военной каске, где и могла быть заложена взрывчатка. В результате взрыва Татарского увезли в реанимацию, где он умер. Еще около 30 человек пострадали.

Фото: СК РФ

Российские пропагандисты обвиняли в причастности к смерти Татарского Украину, но, по словам аналитиков, он «не был целью, заслуживающей особого внимания со стороны Киева». В конце-концов в понедельник, 3 апреля в России задержали подозреваемую в его убийстве — жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.

«Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос „Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?“ в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на смерть Татарского.

