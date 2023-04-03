Выступала против войны. Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве пропагандиста Татарского 3 апреля, 12:04 Пропагандист Татарский и Дарья Трепова (Фото:t.me/fontankaspb)

В воскресенье, 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова.

В понедельник, 3 апреля Трепова была задержана российскими силовиками.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, которое принадлежит главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По предварительной информации, в заведении проводился «творческий вечер» Татарского.

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По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарье Трепова. Она спрятала ее в статуэтку, подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва.

Издание Фонтанка опубликовало фото со встречи, на котором запечатлена подозреваемая. Кроме того, в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Трепова заносит в кафе коробку.

По словам очевидца, девушка подарила бюст и начала уходить на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом.

«Она сказала, что стесняется, но пошла. На втором фото: это в момент, когда она садится недалеко от Владлена», — сказал свидетель.

Фото: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Российские силовики задерживали для допроса мать и сестру Треповой. По словам матери, она виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Как сообщает Baza, Трепова известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как «Даша Тыковка» (такой никнейм был у нее в Твиттере). Ранее она работала продавцом в магазине винтажной одежды. Недавно уехала из Петербурга в Москву. Накануне взрыва в кафе вернулась в Петербург.

По предварительным данным, вечером 2 апреля она собиралась вылететь из России.

Трепова замужем за Дмитрием Рыловым — его подозревали в соучастии и разыскивали. Либертарианская партия, членом которой он является, заявила, что Рылов давно не находится в России и может быть не причастен к взрыву.

Также подруга Треповой сказала, что брак с Рыловым был «шуточным».

«Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакт», — сказала она.

Фото: t.me/bazabazon

Фото: t.me/bazabazon

Две подруги Треповой заявили Агентству, что девушка не поддерживала войну, но не придерживалась радикальных взглядов.

«У нее были антивоенные взгляды, она на митинги выходила, ее задерживали несколько раз», — сказала одна из подруг.

О том же говорит и другая ее подруга, которая ее знает со школы. При этом обе не помнят, чтобы Трепова высказывала радикальные взгляды.

По информации из баз данных, Трепову задерживали в Санкт-Петербурге на акции протеста 24 февраля 2022 года. Ее также задерживали на акциях в поддержку Навального в начале 2021 года.

По словам одной из ее подруг, Трепова закончила художественную школу в городе Пушкин (часть Санкт-Петербурга), потом поступила в СПбГУ. Она точно не помнит факультет, на котором училась Дарья, но полагает, что это был медицинский. Согласно утекшим базам данных, она могла также учиться и на экономическом факультете. При этом она также числилась в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова СПбГУ. По словам подруги, Трепова не доучилась и ушла в академический отпуск, но хотела обязательно получить высшее образование.



Трепова неделю назад неожиданно вышла из одного чата, в котором состояла, пообещав вернуться в него позднее, рассказала ее подруга. Другая собеседница сказала, что была удивлена, когда узнала из новостей, что подруга вернулась в Санкт-Петербург.