Подрыв пропагандиста в Санкт-Петербурге. Пригожин подтвердил, что кафе ранее принадлежало ему 3 апреля, 04:07 Пригожин предполагает, что взрыв организовала «группа радикалов» (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин подтвердил, что кафе в Санкт-Петербурге, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало ему. Он передал заведение пропагандистскому движению Кибер Z фронт/

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.



Он предполагает, что взрыв организовала «группа радикалов», которая «вряд ли имеет отношение к правительству» Украины.

«Действительно, кафе я передал патриотическому движению Кибер фронт Z, и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла», — говорится в комментарии.

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Пригожин согласился с предположением журналистов о том, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в кафе схоже с убийством Дарьи Дугиной — она погибла в августе 2022 года при подрыве автомобиля, в котором должен был ехать пропагандист Александр Дугин.

В воскресенье 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, где, предварительно, происходил «творческий вечер» Татарского. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

По данным Telegram-канала Mash, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.