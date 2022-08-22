Атака на «путинского Распутина». Что означает для России убийство дочери Александра Дугина и какие силы могут за ним стоять — мировые СМИ 22 августа, 14:44 Сюжет Один из идеологов рашизма Александр Дугин на митинге в подержку «Л/ДНР» в Москве, 2014 год (Фото:Moscow News Agency/Handout via REUTERS)

Автомобиль, в салоне которого находилась дочь Александра Дугина Дарья, взорвался на Можайском шоссе под Москвой поздним вечером 20 августа

29-летняя Дугина, активно пропагандировавшая идеологию своего отца, погибла на месте. Она возвращалась с фестиваля Традиция, где Дугин выступал с очередной лекцией. Российские пропагандистские СМИ и паблики активно распространяют версию о том, что в автомобиле якобы должен был ехать сам Дугин. Следователи РФ заявили, что к внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado был прикреплено взрывное устройство.

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Многие российские пропагандисты, включая Маргариту Симоньян, беспочвенно обвинили Украину в этом происшествии и призвали Кремль к ответным ударам по украинской территории. Российская ФСБ днем 22 августа заявила о молниеносном "раскрытии" дела и якобы причастности к подрыву авто Дугиной «украинских спецслужб».

В Офисе президента категорически отвергли такие обвинения. «К подрыву Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каким является РФ, а тем более не террористическое государство», — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Позже ответственность за убийство дочери Дугина якобы взяла на себя так называемая «Национальная республиканская армия», о чем сообщил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире своего оппозиционного канала Утро февраля. Ранее об этой организации ничего не было известно.

Тем временем мировые СМИ оценивают, что может означать такой удар по семье одного из главных идеологов Кремля. НВ приводит эти оценки и напоминает, кем является для Москвы Александр Дугин.

«Распутин» современной России: кто такой Александр Дугин и каких взглядов придерживалась его дочь Дарья



60-летний Александр Дугин — один из главных идеологов рашизма, автор идеи «неоевразийства» и системы взглядов, заложивших основу для российского вторжения в Украину. В многочисленных публикациях о Дугине, вышедших за последние дни в мировых СМИ, его называют «мозгом Путина» или «путинским Распутиным» (The Guardian); «верховным жрецом опасной формы русского национализма» и «духовным отцом термина «русский мир» (CNN); а также «самозваным философом, идеи которого помогли сформировать кремлевский нарратив об Украине» (The Washington Post). С 2014 года Дугин внесен в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года — в аналогичные списки США и Канады за причастность к аннексии Крыма. Его дочь Дарья, которая полностью разделявшая идеологию отца и была ее активной пропагандисткой в СМИ и публичном пространстве, также оказалась в санкционных списках США и Британии за распространение дезинформации.

Хотя Дугин никогда не занимал официальных государственных должностей, а степень его приближенности к Владимиру Путину остается предметов споров и слухов, именно «путинский Распутин» с годами стал лидером ныне господствующего в Москве видения России как «сердца евразийской империи», которой якобы суждено сразиться с «материалистическим» Западом. Неотъемлемая часть этой концепции — полный отказ Украине в праве на существование и непризнание ее государственности.

Дугин, сын генерал-лейтенанта ГРУ Генштаба армии СССР, в последние десятилетия перед развалом Союза был маргинальным идеологом, исповедуя ультраправые взгляды фашистского толка (в том числе в составе организации Черный орден SS).

С начала 90-х привлек к себе внимание, публикуясь в газете День, издании крайне правых взглядов, где, как напоминает The Guardian, «впервые изложил свое антилиберальное и ультранационалистическое видение России». После распада СССР вместе с Эдуардом Лимоновым основал Национал-большевистскую партию, позже вышел из нее.

В 1997 году выпустил свой главный труд Основы геополитики — 600-страничный том, который «считается обязательным к прочтению среди российской военной и внешнеполитической элиты», как пишет WP. Западные аналитики полагают, что именно эта работа окончательно сделала Дугина одной из опор российского консервативного истеблишмента.

В своей книге Дугин утверждал, что Россия должна восстановить свое господство, в том числе путем ряда аннексий, а также подчеркивал якобы несостоятельность независимой Украины. «Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла. У нее нет ни особенной культурной вести универсального значения, ни географической уникальности, ни этнической исключительности, — писал он. — Ее определенные территориальные амбиции представляют огромную опасность для всей Евразии, и без решения украинской проблемы вообще бессмысленно говорить о континентальной политике».



Такую же позицию российский диктатор Владимир Путин озвучил и в своих речах накануне вторжения в Украину, и в пространном эссе Об историческом единстве русских и украинцев, которое опубликовал за полгода до этой атаки.



Особенно близким к идеологии Кремля Дугин стал после 2012 года, когда Путин вновь пришел к власти после массовых антиправительственных протестов, а также спустя два года — в период аннексии Крыма. Именно тогда Дугин был одним из авторов концепции «Новороссии», предполагавшей захват нескольких регионов Украины и ставшей отправной точкой вторжения на Донбасс в 2014 году. Той же весной в одном из видео Дугин заявил, что Украина должна «исчезнуть с лица земли», призвал к «восстанию против хунты» на всей территории страны и озвучил ультрарадикальный «совет» о том, что украинцев «нужно убивать, убивать и убивать». «Больше разговоров никаких не должно быть. Это я вам как профессор говорю», — заключил он, в духе российской пропаганды комментируя трагедию в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.



Менее чем за сутки до субботней атаки на свою дочь Дарью Дугин написал в социальных сетях, что Россия не сможет выиграть войну в Украине, если все общество не будет переведено на военный лад. «Россия на самом деле […] бросила вызов Западу как цивилизации. Значит, и нам придется идти до конца», — написал он.



29-летня Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, была ярым рупором отца и его правой рукой. «Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, работала политическим обозревателем основанного Дугиным Международного евразийского движения, писала политические статьи для прокремлевских RT и Царьграда под псевдонимом Дарья Платонова», — напоминает Русская служба Би-Би-Си.



NYT пишет, что Дугина «пошла по стопам отца», отмечает ее «империалистические взгляды» и констатирует, что она помогала налаживать связи Россией и крайне правыми силами в Европе.



Дарья Дугина / Фото: Tsargrad.tv/Handout via REUTERS

Вот лишь некоторые из примеров ее взглядов:



призывала к еще более жесткой форме войны России против Украины, не признавая военных преступлений российской армии ( «Мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но возможно иногда стоит быть более жестким и чуть меньше прощать»);

«Мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но возможно иногда стоит быть более жестким и чуть меньше прощать»); доказывала, что зверства и убийства российской армии в Буче были якобы инсценированы с целью « оклеветать» Россию, в качестве одного из аргументов приводя тот факт, что слово « Буча» созвучно с английским словом butcher ( мясник), как президент США Джо Байден однажды назвал Владимира Путина — мол, этот населенный пункт был избран намеренно для такой « инсценировки»;

оклеветать» Россию, в качестве одного из аргументов приводя тот факт, что слово Буча» созвучно с английским словом butcher мясник), как президент США Джо Байден однажды назвал Владимира Путина — мол, этот населенный пункт был избран намеренно для такой инсценировки»; заявляла, что украинская национальная идентичность якобы « в основном локализована на западе Украине», тогда как Донбасс и другие юго-восточные регионы Украины будто бы готовы принять « евразийскую империю» на основе религии и «по национальному признаку»;

в основном локализована на западе Украине», тогда как Донбасс и другие юго-восточные регионы Украины будто бы готовы принять евразийскую империю» на основе религии и «по национальному признаку»; называла развязанную Россией войну в Украине « столкновением цивилизаций», обвиняя Запад в «глобальной гегемонии», «либеральном фашизме» и «либеральном тоталитаризме»;

столкновением цивилизаций», обвиняя Запад в «глобальной гегемонии», «либеральном фашизме» и «либеральном тоталитаризме»; посетив разрушенный российско армией Мариуполь, заявляла, что меткомбинат Азовсталь, где украинские защитники героически держали оборону, якобы полон « сатанинской черной энергии»;

сатанинской черной энергии»; была соавтором готовящейся к изданию Книги Z — пропагандистского « труда» о вторжении РФ в Украину.

Что означает убийство Дарьи Дугиной: версии мировых СМИ

«Насилие, которое Александр Дугин пропагандировал десятилетиями, внезапно вошло в его собственную жизнь», — пишет The Guardian об убийстве дочери Дугина, которую называет «прокремлевской журналисткой, идеологически связанной с отцом». Издание прогнозирует, что покушение «вызовет шок в высших эшелонах российского общества». Авторы материала отмечает, что кадры с места взрыва автомобиля Дарьи Дугиной «навевают воспоминания о неспокойных 1990-х годах, когда убийства с применением заминированных автомобилей были обычным делом — мрачный отличительный признак прошлой эпохи, положить конец которой ручалась президентская власть Путина».

В другом материале The Guardian анализирует рост рисков новой волны российского террора против Украины после убийства и напоминает, что «российские „ястребы“ бездоказательно пытались обвинить Украину» — хотя официальный Киев категорически отверг причастность к нападению, заявив, что Украина «не является террористическим государством». Издание также указывает, что если рассматривать убийство Дугиной как часть связанных с войной событий, то «впервые с февраля насилие, развязанное [Россией] против Украины, достигло российской столицы, затронув семью союзника Кремля в одном из самых престижных районов Москвы».

Анализируя заявление о том, что ответственность за нападение якобы взяла на себя некая «Национальная республиканская армия» России, The Guardian приводит комментарий Кейра Джайлса, эксперта по России из британского аналитического центра Chatham House: «Реакция Кремля будет зависеть от того, является ли это подлинным движением сопротивления или же „дымовой завесой“, сложной конспирологией в российском стиле, — поясняет эксперт. — Возможно, еще какое-то время мы не будем этого знать».

The New York Times пишет, что убийство Дугиной «привнесло новую неопределенность в длящуюся полгода войну и потрясло российскую элиту». Хотя покушения на критиков Кремля в России обычное явление, «высокопоставленные сторонники Путина редко становятся мишенью», напоминает NYT. Покушение было тем заметнее, потому взрыв произошел неподалеку от подмосковной Рублевки, где находятся виллы правящего класса России.

«Редкое нападение на члена прокремлевской элиты — напоминающее о кровавых убийствах в хаотичные 1990-е годы в Москве — может еще больше подорвать усилия Путина продолжать войну в Украине и одновременно пытаться сохранить ощущение „нормальности“ внутри страны», — полагает NYT. С другой стороны, пишет автор материала, хотя Дарья Дугина не была особо известна в России «за пределами ультранационалистических и империалистических кругов», после ее смерти призывы к эскалации войны против Украины в РФ зазвучали громче.

Издание также отмечает, что в отсутствие достоверной информации о том, кто взорвал машину Дугиной, информационное пространство заполняется слухами и предположениями. Среди них — версии некоторых российских критиков Кремля о том, что нападение могло быть совершено сторонниками войны, чтобы активизировать поддержку идеи об удвоении военных усилий РФ. А еще — версия о том, не была ли атака преднамеренно направлена на таких людей как Дугин, которые хотели бы, чтобы Путин пошел на бОльшую эскалацию в войне.

«Нападение на Дугину привлекло внимание к тем россиянам-ультранационалистам, которые все больше заметны и в социальных сетях, и на государственном телевидении — и заявляют, что Путин по-прежнему „слишком мягок“ в отношении Украины, — пишет NYT. — Хотя 15 августа Путин заявил, что российские войска „шаг за шагом“ продвигаются [на Донбассе], некоторые популярные воинствующие комментаторы хотят, чтобы он действовал быстрее и агрессивнее — например, нанося удары по правительственным зданиям в центре Киева или объявив всеобщий призыв на военную службу».

В качестве примера таких призывов издание приводит пост, который после убийства Дугиной обнародовал прокремлевский пропагандист Тигран Кеосаян: «Это случилось в столице нашей родины […] Я не понимаю, почему в Киеве еще есть строения на Банковой улице».

NYT напоминает, что российские военные ранее грозили нанести удары по «центрам принятия решений» в Украине в ответ на удары по тому, что они считают российской территорией — однако угрозы эти до сих пор не были реализованы. «Воскресные призывы к мести [после смерти Дугиной] подчеркнули, что самые ярые сторонники вторжения в Украину могут стать неудобными союзниками для Кремля, особенно если Путин решит не идти по пути эскалации войны», считает NYT.

The Washington Post отмечает, что убийство Дугиной может стать новой точкой накала и обострения войны, поскольку пророссийские сил уже взялись бездоказательно обвинять Украину в происшествии, хотя Киев отрицает любую причастность к нему.

В этом контексте издание напоминает, что Владимир Зеленский и другие представители властей Украины ранее предупреждали о возможной эскалации атак со стороны России в преддверии Дня независимости. Андрей Юсов, спикер Главного управления военной разведки Украины, заявил WP, что его ведомство не намерено комментировать инцидент, однако добавил: «Могу сказать, что процесс внутреннего разрушения „русского мира“ начался», и спрогнозировал, что «русский мир будет съедать и пожирать себя изнутри».

Подрыв автомобиля Дугиной действительно вызвал волну предположений аналитиков о том, что атаку могли осуществить российские силы, не довольные ходом войны. «Происхождение [атаки], очевидно, внутреннее, а не внешнее», — написал в воскресенье эксперт в области международной безопасности Николя Тензер, ранее работавший во французском правительстве.

Если серьезно отнестись к тем конспирологическим теориям, которые Москва ранее распространяла после каждого акта насилия по отношению к оппонентам Кремля, то заказчиков покушения на Дугину стоит искать в России, полагает политический обозреватель влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Везер.

Он напоминает, что если в случаях со взрывами в Крыму украинское руководство не брало ответственность на себя, но «допускало двусмысленность» и заявляло о них не без радости, то в случае с Дугиной все было иначе: «Киев совершенно однозначно дистанцировался от преступления».

При этом вероятно, что подоплека этой атаки — чисто российская, пишет Везер. «Насилие российской элиты всегда было направлено внутрь нее самой, — напоминает обозреватель FAZ. — Принимая во внимание извращенные теории российской пропаганды, которая после каждой атаки на противников Кремля утверждает, что за этим стоят враги России и якобы хотят дискредитировать Кремль, вполне возможно, что в случае атаки на Дугину речь может идти о новом этапе войны Кремля против Украины. Уже сейчас ведущие российские пропагандисты призывают к ответной атаке на «центры принятия решений».

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