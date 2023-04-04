Убийство пропагандиста Татарского: Трепова на допросе заявила, что ее завербовали через Telegram и пообещали «пост редактора в Киеве» — СМИ 4 апреля, 13:23 Трепову задержали российские силовики (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Подозреваемая и задержанная в деле об убийстве пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова на допросе заявила, что ее завербовали через Telegram и пообещали сделать «редактором в Киеве», сообщает Фонтанка в Telegram во вторник, 4 апреля.

В ходе допроса Трепова заявила, что «жила обычной жизнью», «читала украинские телеграм-каналы» а затем сошлась с «неким активистом».

Издание пишет, что Треповой «предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов», однако сначала ей «надо было пройти стажировку, доказать, что она умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас».

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«Первым заданием было прийти в книжный магазин „Листва“ и познакомиться там с Владленом Татарским. После предоставить фотоотчет», — пишет издание.

По словам Требовой, после этого ей указали выдвинуться в Москву, где через таксиста передали «тайную вещь».

По данным Фонтанки, этот таксист «понятия не имел, что делает».

«Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали через „телегу“, расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника», — пишет издание.

Трепова заявила, что вернувшись в Петербург, удаленно получила новое задание — встреча с Татарским на Университетской набережной.

По ее словам, касательно посылки, ей указали: передать бюст, «загнуть» что-нибудь про «героев» ЧВК Вагнер, а дальше действовать будут действовать другие люди. Ей за все это купили авиабилет Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже «спокойно переправят в Украину».

«Про бомбу она, по ее словам, не знала, догадывалась лишь, что это „что-то плохое“. Согласно руководству, Трепова сигнализировала сообщениями свои действия, вплоть до передачи бюста. Все это время она, как известно, находилась в непосредственной близости от упаковки, куда было вмонтировано взрывное устройство. Это своего рода ее прочное алиби», — пишет издание.

По словам Треповой, ее «подставили», и когда она контуженная выходила со всеми из клуба после взрыва — «уже все поняла».

«В первые часы была уверена, что убила многих, поэтому совершала хаотичные действия: пошаталась по Васильевскому острову, вызвала такси, доехала до ЖК Северная Долина, где живет знакомый ее формального супруга», — говорится в сообщении.

После этого ее задержали.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.