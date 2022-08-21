Убийство дочери «идеолога Путина». Ответственность за ликвидацию Дугиной взяли на себя российские партизаны — экс-депутат Госдумы

21 августа, 23:20
Дочь путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва в своем авто (Фото:Tsargrad.tv / Handout via REUTERS)

Дочь путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарья погибла в результате взрыва в своем авто (Фото:Tsargrad.tv / Handout via REUTERS)

Ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Ранее об организации ничего не было известно.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире своего оппозиционного канала Утро февраля.

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Пономарев отметил, что Дарья Дугина (она же Платонова) призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием убийства украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

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«Эта акция [убийство Дугиной], как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России», — сказал Пономарев.

https://www.facebook.com/iponomarev/videos/433340685482459

Он зачитал манифест бойцов НРА, который также был опубликован в Telegram-канале Роспартизан.

«Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России», — сказано в манифесте.

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Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

«Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других — суть его политики», — заявляют представители Национальной Республиканской Армии.

В манифесте так же звучат угрозы в адрес Путина, российских чиновников и силовиков.

«Путин будет нами низложен и уничтожен… Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора — те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться. Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками - изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться. Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны — будут нами уничтожаться», — сказано в манифесте НРА.

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Участники НРА призывают солдат российской армии прекратить стрелять «в наших братьев из других стран — Грузии, Сирии и других». Пономарев зачитывая манифест также упомянул Украину, хотя в оригинальном тексте этого нет.

В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать «бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора».

«Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву», — обещают в организации.

Там также заявили, что все, кто исполняет их программу «вплоть до смены режима», освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

Кроме того, в НРА обещают «после победы» немедленно освободить всех незаконно осужденных путинской властью.

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Пономарев заявил, что поддерживает действия «товарищей» из НРА. Он заверил, что она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов.

«Я призываю всех, кто готов бороться с путинизмом не на словах, а на деле, вставать в наши ряды», — заявил он.

В комментарии Украинской правде Илья Пономарев подтвердил факт заявления НРА. Он отметил, что «на связи» с представителями организации с апреля 2022 года.

«Активно помогаем разными способами», — добавил он.

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая как и отец активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

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В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральном управлении СБУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к подрыву авто, в котором находилась дочь Дугина.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Москва Партизаны Александр Дугин Российская оппозиция Илья Пономарев Заказное убийство

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