Убийство пропагандиста Татарского: российским силовиками померещился след «спецслужб Украины» и фонда Навального 3 апреля, 12:52 Российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

Россия ожидаемо обвинила в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского «спецслужбы Украины».

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, пишут РИА Новости.

Там также нафантазировали, что «украинские спецслужбы» якобы привлекли к этому представителей Фонда российского оппозиционера Алексея Навального.

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Там отметили, что задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе Дарья Трепова якобы является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального.

2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова. Ее задержали 3 апреля.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, которое принадлежит главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По предварительной информации, в заведении проводился «творческий вечер» Татарского.

По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарье Трепова. Она спрятала ее в статуэтку, подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял о том, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».

С 2011 года он находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.