В частности, вопрос присутствия в Африке. В РФ продолжаются переговоры относительно будущего ЧВК Вагнер — британская разведка 16 июля, 10:43 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России после периода «растерянности» на фоне попытки мятежа ЧВК Вагнер начала формироваться договоренность относительно будущего группы.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

«Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность относительно будущего группы», — говорится в заметке.

Видео дня

В среду, 12 июля, Министерство обороны России объявило, что ЧВК Вагнер передала 2 тысячи единиц военной техники, в том числе танки. По состоянию на субботу, 15 июля, по крайней мере небольшой контингент боевиков Вагнера прибыл в лагерь в Беларуси.

В то же время некоторые связанные с вагнеровцами группы в социальных сетях возобновили свою деятельность, сосредоточившись на освещении деятельности группировки в Африке.

«Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление Вагнера сохранить свое широкое присутствие на континенте», — говорится в обзоре.

Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу начался ранее: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили по меньшей мере семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря.

В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией.

СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.