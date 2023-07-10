В Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер после бунта 10 июля, 13:24 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и командирами подразделений террористов через пять дней после неудачного мятежа — 29 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство РИА Новости.



По его словам, встреча длилась около трех часов и всего в ней приняли участие 35 человек.

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Песков заявил, что Путин «дал оценку» вооруженному восстанию, которое устроил Пригожин, и якобы предложил вагнеровцам «варианты трудоустройства».

Ранее о том, что Путин виделся с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнера в Кремле, сообщила французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке.

После неудачного однодневного бунта Пригожина и боевиков Вагнера в Кремле объявили, что главарь вагнеровцев уедет в Беларусь. Российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в соседнюю страну.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что тот уже находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском. Уже 6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин якобы в Санкт-Петербурге, а вагнеровцев на территории Беларуси, по его словам, пока нет. СМИ писали, что главарь террористов возвращался в Россию, чтобы забрать деньги и оружие, изъятые спецслужбами страны-агрессора.

Появлялась информация, что боевики собираются жить в полевом лагере неподалеку от беларусских Осиповичей. Руководитель мониторинговой группы Беларускі Гаюн Антон Мотолько предположил, что история с развертыванием лагеря может быть «дорогостоящей кампанией по дезинформации».

Мятеж Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.