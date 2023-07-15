После мятежа Пригожина и демарша Попова. Героем в России станет тот, кто поднимет бунт против Путина — Яковина 15 июля, 11:17 NV Премиум Главарь ЧВК Вагнер Пригожин и боевой российский генерал-майор Попов (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Иван Яковина международный обозреватель

Сейчас в Российской Федерации только ленивый не говорит о том, что после мятежа Пригожина и после демарша в интернете со стороны Попова новое восстание военных или околовоенных силовиков против диктатора Владимира Путина — это всего лишь вопрос времени.

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Потому что, как мы видим, Пригожина никто наказывать не стал. Более того, Пригожину вернули все его и деньги, и золото, и валюту. И даже кокаин ему вернули после обысков.

Попова никто расстреливать, сажать не стал. Его отстранили от должности, но еще не факт, что его и не наградят после этого.



Потому что сейчас в российском ватном сообществе поднимается вал в защиту этого самого Попова. Его там сделали буквально героем.

Надо сказать, что сейчас и ситуация с Пригожиным, и с Поповым показали одну очень важную закономерность.

