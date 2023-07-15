«Незаменимых целое кладбище». Почему Путин не убил Пригожина и зачем «вагнеровцы» в Беларуси — интервью с Денисенко 15 июля, 19:23 NV Премиум Евгений Пригожин, главарь ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире Radio NV объяснил, почему ослабленный диктатор Владимир Путин не убил главаря ЧВК Вагнер после мятежа, а отправил его и наемников в Беларусь, а также рассказал о ближайшем будущем России, когда башни Кремля будут пожирать друг друга.

— Появилась информация о том, что в Беларуси заметили большую военную колонну «вагнеровцев». Также до этого уже сообщали в минобороны Беларуси, что эти наемники начали обучать территориальные войска Беларуси как инструкторы. Что мы сейчас понимаем о наличии «вагнеровцев» в Беларуси? Какую опасность и для кого они представляют?

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— Никакой опасности «вагнеровцы» в Беларуси сегодня не представляют. Даже та колонна, о которой сегодня сообщил Белорусский Гаюн, телеграм-канал, который все время сообщает о передвижении российских войск и взлетах российских самолетов с территории Беларуси: мы видим, что там есть всего три автобуса. Три автобуса — это примерно 150 человек, которые приехали на территорию Беларуси. И в других машинах там было еще человек 50.

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То есть на данный момент в Беларусь зашла группировка… Даже группировкой нельзя это назвать — 200−250 человек.

Лукашенко все время, все свои годы правления старался не допустить появления [на территории Беларуси] любых иностранных контингентов, а тем более мощных военных контингентов или частных военных компаний. Если он не сошел с ума (а пока таких признаков, честно говоря, не видно), никаких восьми или десяти тысяч «вагнеровцев» не будет.

Беларусь будет такой себе перевалочной базой для [ЧВК] Вагнер.

Какая-то их часть — по разным оценкам экспертов, можем говорить, что там около тысячи, максимум двух тысяч человек — одномоментно будут находиться на территории Беларуси. Но это прежде всего перевалочная база.

С другой стороны, не надо забывать, что у семьи Лукашенко есть определенные интересы в Африке — во всяком случае об этом многие говорили. И не можем мы исключать, что Лукашенко и Пригожин на самом деле договорились об определенных совместных проектах на территории Африки.

— То есть перевалочный пункт из России в Африку?

— Да, в Африку и Азию. И, возможно, в Латинскую Америку. Но говорить о том, что там будет разворачиваться какой-либо достаточно серьезный военный контингент, который после этого будет находиться на территории Беларуси, честно говоря, рановато.

Теоретически мы можем говорить о том, что российские войска, которых на самом деле стало очень мало на территории Беларуси, сейчас могут теоретически заниматься «ихтамнетами», прокси-войсками. И спустя некоторое время это может вылиться в угрозу на севере Украины.

Но пока это очень теоретические предположения. И если мы говорим о сегодняшнем дне, то никаких серьезных влиятельных военных группировок Вагнера или любых других частных военных компаний на территории Беларуси нет.

— А почему Путин не устранил Пригожина? У него же была такая возможность.