В Белом доме намекнули, что Путин виноват в смерти Пригожина 29 августа, 23:03 Место захоронения Евгении Пригожины (Фото:Shot / Telegram)

В Белом доме считают, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к гибели главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом во вторник, 29 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Sky.

Она намекнула, что Кремль может нести ответственность за смерть Пригожина.



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«Мы все знаем, что Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что за крушением самолета главаря ЧВК Вагнер мог стоять Путин. Он добавил, что точно не знает, что произошло, но «не удивлен».

Ряд лидеров западных стран и чиновников заявили, что к катастрофе самолета Пригожина может быть причастен Путин.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ожидаемо назвал предположение Запада о причастности диктатора к гибели Пригожина «абсолютной ложью».

Инфографика: NV

Падение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и трое членов экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

29 августа пресс-служба главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.