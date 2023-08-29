Пригожина похоронили в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге — пресс-служба 29 августа, 17:43 Самолет с Пригожиным разбился вечером 23 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Пресс-служба главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина утверждает, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — сказано в сообщении пресс-службы во вторник, 29 августа.

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Самолет с Пригожиным разбился вечером 23 августа в Тверской области. В списке пассажиров также были один из его командиров, террорист Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов.

Спустя три дня в РФ подтвердил личности пассажиров и сообщил, что они «соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

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Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Владимир Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, назвал его «человеком сложной судьбы» и отметил, что он «совершил ошибки в жизни». Ранее пресс-секретарь Путина утверждал, что диктатор не придет на похороны Пригожина.