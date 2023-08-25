Бомба на борту, ракета ПВО или атака истребителя? Что известно о возможных причинах крушения самолета Пригожина — версии 25 августа, 01:06 Место падения самолета Пригожина, 23 августа 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Среди самых популярных версий крушения самолета Embraer Legacy 600 хозяина боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

NV рассказывает, что известно о возможных причинах авиакатастрофы.

Удар ПВО

О том, что самолет Пригожина сбила ПВО, вскоре после крушения написал связанный с «вагнеровцами» канал Grey Zone. Об этом же сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник утверждал, что на телах погибших и обшивке деталей самолета видны «следы поражения прямоугольными осколочными элементами, схожими на „работу“ С-300».

Видео дня

Российское Агентство пишет, что очевидцы, которые видели момент падения самолета, заявляли о взрывах. При этом разные люди утверждали, что слышали один, два или больше взрывов. Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что несколько взрывов могут указывать на возможное применение ракеты. В пользу версии с ПВО также может говорить «дымный след» на одном из видео, считает он.



Американские официальные лица сказали агентству Reuters, что США рассматривают несколько версий падения самолета Пригожина. Два чиновника на условиях анонимности заявили, что самолет, скорее всего, был сбит ракетой «земля-воздух», запущенной с территории России. По их словам, эта информация пока предварительная и может измениться. Еще один чиновник сообщил Reuters, что рассматриваются несколько версий и окончательного вывода пока нет.

Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга позже 24 августа заявил, что информация о ракетах «земля-воздух» сейчас оценивается как недостоверная.

CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что у США нет никакой информации, которая бы указывала на то, что в самолет попала ракета «земля-воздух», запущенная системой ПВО, либо ракета «воздух-воздух» с российского истребителя.

Взрыв в самолете

Газета The New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц пишет, что на борту самолета, по предварительным данным, мог произойти взрыв. По данным NYT, хотя окончательный вывод еще не сделан, основная версия — взрыв в самолете, вызванный бомбой или другим устройством, заложенным на борту. В то же время не исключаются другие версии, в частности, использование поддельного топлива.



NYT также пишет, что спутниковые разведданные не зафиксировали запуск ракеты, и никаких доказательств того, что самолет был сбит из зенитного орудия, нет. Американская разведка не подтвердила гибель Пригожина, но многие официальные лица предполагают, что он, скорее всего, погиб в авиакатастрофе.



Газета The Wall Street Journal тоже сообщила, что самолет Пригожина вряд ли был сбит ракетой. По словам собеседников WSJ, которые сослались на предварительный вывод правительства США, на борту самолета взорвалась бомба либо крушение было вызвано «иной формой саботажа». Они предполагают, что Пригожин был убит.



Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писал, что основная версия крушения самолета — взрыв бомбы на борту. Как утверждает канал, взрыв мог произойти в сервисном отсеке в районе хвостовой части самолета, обломки которой нашли в нескольких километрах от фюзеляжа. Baza также писала, что на борту могло быть два взрывных устройства на случай, если одно не сработает. По информации канала, сейчас «следствие» устанавливает, у кого был допуск к самолету, просматривает видео с камер в аэропорту и опрашивает техников. Источники утверждают, что «следователей» особенно интересовали возможные новые сотрудники.

По информации Baza, по делу о крушении допросят пилота частных джетов Артема Степанова, который, по версии «следствия», мог иметь доступ к самолету Пригожина перед вылетом. По словам брата пилота, тот последнюю неделю находится в отпуске на Камчатке.

Канал Shot тоже писал о версии взрыва на борту, но утверждал, что взрывное устройство могли заложить в отсеке шасси.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что в день вылета Пригожина на самолете побывали потенциальные «покупатели» — по версии канала, бизнес-джет продавался за 5 млн евро. На борту побывали двое представителей авиакомпании Русджет, у которых с собой были только телефон и сумочка, их провели в охраняемую зону, заявив как пассажиров, пишет ресурс. Также, как сообщается, представительница компании-владельца самолета МНТ Аэро назвала потенциальным покупателям дату вылета.

Другие версии

Telegram-каналы страны-агрессора России также распространяли другие версии причины взрыва: ВЧК-ОГПУ со ссылкой на неназванного «эксперта» писал, что самолет могли «сбить с Су-35 двумя ракетами «воздух-воздух». Ресурс Mash утверждал, что на месте падения самолета нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранатометы, поэтому у «следствия» появилась версия «неосторожного обращения с боеприпасами».

Пропагандисты РБК вечером 23 августа сообщали, что «следствие» изучает все версии, в том числе ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Источник Baza в среду утверждал, что пилоты самолета не сообщали диспетчерам о внештатных ситуациях.

Компания-производитель самолета Embraer заявила, что не обслуживает Legacy 600 с 2019 года, но что он имел «хорошие показатели безопасности» и с 2002 до 2020 года, пока борт не перестали выпускать, была зафиксирована только одна авария с его участием, не связанная с техническими неполадками.