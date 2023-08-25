Вероятное убийство Пригожина: Песков в свойственной ему манере ответил на предположения о причастности Путина 25 августа, 14:06 Место крушения самолета Пригожина, на борту которого, вероятно, находился и сам главарь ЧВК Вагнера (Фото:Marina Lystseva/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ожидаемо назвал предположение Запада о причастности Владимира Путина к вероятной гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «абсолютной ложью».

Во время общения с российскими пропагандистами он призвал «основываться на фактах», но не уточнил, на каких именно, пишет РБК.

Песков также заявил, что пока официального подтверждения гибели Пригожина нет. Будут выполняться экспертизы и только после этого обнародуют результаты.

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Он также не знает, сможет ли Путин посетить похороны Пригожина, если подтвердится смерть глава наемников.

Песков объяснил это «насыщенным графиком» диктатора.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина.

Путин также косвенно признал, что Пригожин погиб, говоря о нем в прошлом: «Это был человек сложной судьбы».

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

Ряд лидеров западных стран и чиновников заявили, что к крушению самолета Пригожина может быть причастен Путин.