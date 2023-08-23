Байден предположил, что за крушением самолета Пригожина стоит Путин 23 августа, 22:58 Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден предположил, что за крушением самолета главаря ЧВК Вагнер мог стоять российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает CNN.

Байден cказал, что «в России мало происходит того, за чем не стоял бы Путин».

Президент США добавил, что точно не знает, что произошло, но «не удивлен».

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В российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Пригожину.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

В то же время российские пропагандисты пишут, что близкое окружение Пригожина не может связаться с ним после информации о катастрофе его бизнес-джета в Тверской области.



30 июня начальник Главного управления разведки МО Украины заявил, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание убить Пригожина.