«Заказчиком был Шойгу». Почему с Пригожиным расправился не Путин — версии убийства анализирует российский оппозиционер Илья Пономарев 27 августа, 09:24 NV Премиум Портрет главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина возле импровизированного мемориала в Москве (Фото:REUTERS/Stringer)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV проанализировал, кто мог быть заказчиком убийства главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — диктатор Владимир Путин или министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— ВВС писали о том, что было много выявленных так называемых двойников Пригожина — граждан, которые официально меняли имена, фамилии и отчества, становились полными тезками Пригожина и Уткина. И газета New York Times тоже в июле писала, что в Пентагоне допускают, что Пригожин может использовать двойников, чтобы скрыть свое передвижение. Я до конца для себя не выяснила, как мне к этому относиться? Как к конспирологии? Или как к такой информации, которую надо учитывать?

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— Конечно, у него были двойники, но есть очень известные приметы: у него не хватает пальца на одной руке. И я считаю, что это (смерть Пригожина — ред.) уже мы можем считать доказанным. Сейчас продолжается экспертиза ДНК, но учитывая то, что там были и Уткин, и что наиболее важно, Чекалов — это его главный охранник, глава службы безопасности всей группы, считаю, что это очевидно, что это был сам Пригожин.

Инфографика: NV

— Тогда что, с вашей точки зрения, произошло? Сбила ракета противовоздушной обороны? Или заложили взрывчатку? Насколько я понимаю, причины взрыва тоже могут иметь какие-то, скажем так, политические признаки или политическое обоснование. Потому что если это ракета ПВО, то это возможно военные касательные, а если взрывчатка на борту, то все может быть.

— Именно так. Вот этот этот вопрос является наиболее принципиальным. С моей точки зрения, легко увидеть, что это была ракета. По моей информации из России, были две ракеты С-300 запущены по этому самолету. По меньшей мере одна попала в цель.

Я смотрел очень внимательно на фотографии. И на фотографиях крыла, как оторвало от самолета, есть отпечатки, которые специфичны для ракеты С-300. Там пробоина есть. Поэтому я считаю, что это была ракета, и именно поэтому заказчиком всего этого был Шойгу.