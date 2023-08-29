«Просто вип-похороны». Сотрудник кладбища, где похоронили Пригожина, рассказал новые детали 29 августа, 18:56 Место захоронения Евгения Пригожина (Фото:Shot / Telegram)

Во вторник, 29 августа, около 30 человек посетили похороны главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, людей в военной форме на церемонии не было.

Об этом сообщил сотрудник кладбища в комментарии Агентство.

Он уточнил, что военных на похоронах не было. Он также сказал, что это были «обычные вип-похороны».

«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны. Они не первые и, скорее всего, не последние», — сообщил сотрудник кладбища.

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Также Telegram-канал Shot опубликовал первые снимки места захоронения главаря ЧВК Вагнера. Его похоронили рядом с отцом.

Самолет с Пригожиным разбился вечером 23 августа в Тверской области. В списке пассажиров также были один из его командиров, террорист Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов.

Спустя три дня в РФ подтвердил личности пассажиров и сообщил, что они «соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

Инфографика: NV

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Владимир Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, назвал его «человеком сложной судьбы» и отметил, что он «совершил ошибки в жизни». Ранее пресс-секретарь Путина утверждал, что диктатор не придет на похороны Пригожина.