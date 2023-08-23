Пригожин и Уткин были в самолете, который разбился в России — Росавиация
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и террорист Дмитрий Уткин погибли во время авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Росавиация.
Росавиация опубликовала полный список пассажиров разбившегося самолета, среди которых есть Пригожин и Уткин. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что все 10 пассажиров самолета, который потерпел крушение, погибли.
Всего на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.
Экипаж:
- КВС Алексей Левшин;
- второй пилот Рустам Каримов;
- бортпроводница Кристина Распопова.
Пассажиры:
- Сергей Пропустин;
- Евгений Макарьян;
- Александр Тотмин;
- Валерий Чекалов;
- Дмитрий Уткин;
- Николай Матусеев;
- Евгений Пригожин.
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