Пригожин и Уткин были в самолете, который разбился в России — Росавиация 23 августа, 23:03 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и террорист Дмитрий Уткин погибли во время авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Росавиация.

Росавиация опубликовала полный список пассажиров разбившегося самолета, среди которых есть Пригожин и Уткин. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что все 10 пассажиров самолета, который потерпел крушение, погибли.

Видео дня

Всего на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

Экипаж:

КВС Алексей Левшин;

второй пилот Рустам Каримов;

бортпроводница Кристина Распопова.

Пассажиры:

Сергей Пропустин;

Евгений Макарьян;

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов;

Дмитрий Уткин;

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин.

Новость дополняется