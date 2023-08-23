Пригожин и Уткин были в самолете, который разбился в России — Росавиация

23 августа, 23:03
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и террорист Дмитрий Уткин погибли во время авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Росавиация.

Росавиация опубликовала полный список пассажиров разбившегося самолета, среди которых есть Пригожин и Уткин. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что все 10 пассажиров самолета, который потерпел крушение, погибли.

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Всего на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

Экипаж:

  • КВС Алексей Левшин;
  • второй пилот Рустам Каримов;
  • бортпроводница Кристина Распопова.

Пассажиры:

  • Сергей Пропустин;
  • Евгений Макарьян;
  • Александр Тотмин;
  • Валерий Чекалов;
  • Дмитрий Уткин;
  • Николай Матусеев;
  • Евгений Пригожин.

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Редактор: Елизавета Кумбер
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