Путин впервые прокомментировал возможное убийство Пригожина 24 августа, 19:52 Владимир Путин (Фото:Скриншот видео Риа Новости)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал возможное убийство главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Видеообращение Путина опубликовали российские пропагандистские росСМИ.

Диктатор выразил соболезнования семьям погибших. Он рассказал, что знал Пригожина с 1990-х годов.

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Путин также косвенно признал, что Пригожин погиб, говоря о нем в прошлом: «Это был человек сложной судьбы»

«У него были ошибки, но он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела», — заявил Путин.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях.

Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».