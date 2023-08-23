В России разбился самолет Пригожина, минимум десять погибших — все, что известно 23 августа, 19:50 Baza

В российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

20:20. По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, на фрагментах упавшего самолета есть цифры номера одного из бортов Пригожина.

20:09. Российский канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что на борту самолета, кроме Пригожина, был его «правая рука» Дмитрий Уткин.

Видео дня

20:04 Кремлевские пропагандисты со ссылкой на Росавиацию пишут, что среди пассажиров самолета значился Пригожин.

19:59 Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.

Также в соцсетях публикуют фото предположительно следов работы ПВО в небе.

«Местные жители перед падением самолёта слушали два разрыва характерных ПВО и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев», — пишет Grey Zone.



19:58 Российские пропагандисткие СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, которые находились на борту.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, разбившийся бизнес-джет Евгения Пригожина летел со стороны Подмосковья.

Также в соцсетях публикуют многочисленные видео падения российского самолета.