В России окончательно заявили: Пригожин и Уткин погибли. Это подтвердили экспертизы 27 августа, 13:35 Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Следственный комитет России в воскресенье, 27 августа, официально заявил, что главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

Там говорят, что идентифицировали всех людей из списка.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в заявлении Следкома.

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По данным издания Верстка, кроме Пригожина и Уткина, на борту находились следующие их приспешники:

Сергей Пропустин — боевик Вагнера, разведчик-гранатометчик;

Евгений Макарян — боевик Вагнера;

Александр Тотмин — боевик Вагнера, который мог участвовать в операциях террористической группировки в Судане;

Валерий Чекалов — гендиректор и владелец нескольких юридических лиц, связанных с Пригожиным, отвечавших за нефтяной бизнес в Сирии;

Николай Матусеев — его не нашли в списках группы Вагнера, но там есть Николай Матусевич. Он служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Инфографика: NV

Крушение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были хозяин группы Вагнер Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.