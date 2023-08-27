В России окончательно заявили: Пригожин и Уткин погибли. Это подтвердили экспертизы

27 августа, 13:35
Поделиться:
Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Следственный комитет России в воскресенье, 27 августа, официально заявил, что главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

Там говорят, что идентифицировали всех людей из списка.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в заявлении Следкома.

Видео дня

Читайте также:

По данным издания Верстка, кроме Пригожина и Уткина, на борту находились следующие их приспешники:

  • Сергей Пропустин — боевик Вагнера, разведчик-гранатометчик;
  • Евгений Макарян — боевик Вагнера;
  • Александр Тотмин — боевик Вагнера, который мог участвовать в операциях террористической группировки в Судане;
  • Валерий Чекалов — гендиректор и владелец нескольких юридических лиц, связанных с Пригожиным, отвечавших за нефтяной бизнес в Сирии;
  • Николай Матусеев — его не нашли в списках группы Вагнера, но там есть Николай Матусевич. Он служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.
Инфографика: NV

Крушение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были хозяин группы Вагнер Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

Читайте также:
Бомба на борту, ракета ПВО или атака истребителя? Что известно о возможных причинах крушения самолета Пригожина — версии

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Уткин Следком РФ Крушение самолета Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X