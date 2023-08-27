В России окончательно заявили: Пригожин и Уткин погибли. Это подтвердили экспертизы
Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)
Следственный комитет России в воскресенье, 27 августа, официально заявил, что главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.
Там говорят, что идентифицировали всех людей из списка.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в заявлении Следкома.
По данным издания Верстка, кроме Пригожина и Уткина, на борту находились следующие их приспешники:
- Сергей Пропустин — боевик Вагнера, разведчик-гранатометчик;
- Евгений Макарян — боевик Вагнера;
- Александр Тотмин — боевик Вагнера, который мог участвовать в операциях террористической группировки в Судане;
- Валерий Чекалов — гендиректор и владелец нескольких юридических лиц, связанных с Пригожиным, отвечавших за нефтяной бизнес в Сирии;
- Николай Матусеев — его не нашли в списках группы Вагнера, но там есть Николай Матусевич. Он служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.
Крушение самолета Пригожина — что известно
В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были хозяин группы Вагнер Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.
Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.
Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.
24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».
В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.