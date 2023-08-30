Россия не будет расследовать авиакатастрофу, в которой погиб Пригожин, по международным правилам — Reuters 30 августа, 08:08 Пригожин, предположительно, погиб в авиакатастрофе (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия сообщила органу расследования авиации Бразилии, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по международным правилам, сообщило бразильское агентство в комментарии Reuters.

Руководитель авиационной бригады CENIPA Марсело Морено после того, как на прошлой неделе агентство направило России электронное письмо с вопросом, будет ли она начинать расследование, заявил, что «они не обязаны, но рекомендуется это сделать».

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В заявлении, направленном по электронной почте, CENIPA сообщила, что получила ответ от Межгосударственного авиационного комитета РФ — Комиссии по расследованию аварий, в котором российские органы власти заявили, что пока не будут начинать расследование.

Бразильский центр исследования и предотвращения аэронавигационных происшествий (CENIPA) в интересах повышения авиационной безопасности заявил, что присоединится к расследованию под руководством России, если его пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

Reuters сообщает, что некоторые бывшие следователи сказали, что Россия должна согласовать расследование с CENIPA, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе самолета, который, по их словам «имеет хорошие показатели безопасности».

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет ставиться под сомнение без участия Бразилии, поскольку самолет был изготовлен именно там.

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«Я думаю, что это очень печально… Я думаю, что это вредит прозрачности российского расследования», — сказал Кокс после того, как ему сообщили об ответе России.

Джефф Гузетти, бывший американский исследователь авиакатастрофы, сказал, что Россия должна принять помощь от Бразилии, даже если CENIPA может участвовать только дистанционно.

«Если они этого не сделают, то это верный признак того, что расследование не будет прозрачным».

Падение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту был Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и трое членов экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

29 августа пресс-служба главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.