Удалось ли Путину решить проблему Пригожина 26 августа, 09:03

Тот факт, что после своего мятежа Пригожин прожил так долго, свидетельствует о трещинах в путинском режиме

Решила ли очевидная гибель в авиакатастрофе босса наемников «Вагнера» проблему Пригожина для Путина? На первый взгляд, ответ утвердительный. С осени прошлого года Пригожин публично оскорблял министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова по поводу их неудач в ведении войны против Украины. Затем в конце июня он публично оспорил официальные обоснования вторжения в Украину в феврале 2022 года — это был, как минимум, косвенный удар по Путину — и начал свой мятеж, захватив штаб ЮВО в Ростове-на-Дону и направив свои войска на Москву. Хотя поначалу высокопоставленные российские чиновники осудили это как государственную измену, темнике менее в течение суток Кремль заключил сделку, которая убедила Пригожина прекратить поход на Москву в обмен на безопасный отход в Беларусь. Короче говоря, Путин, позиционировавший себя сильным, выглядел слабым и уязвимым.

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В последующие два месяца это ощущение только усилилось, поскольку Пригожин проводил в России гораздо больше времени, чем в Беларуси. Он встречался с африканскими лидерами в рамках саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге и даже стал публичным лицом российской поддержки переворота в Нигере. И все это делал человек, который публично ставил под сомнение заявленные причины войны Путина против Украины.

Бросать вызов царю — глупая игра





Так что да, Пригожин должен был уйти, и это не заставило себя ждать, поскольку каждая его новая публичная инициатива напоминала об уязвимости сильного человека. А его кончина стала предупреждением о том, что бросать вызов царю — глупая игра. Чтобы подчеркнуть это, в тот же день, когда разбился самолет, Кремль уволил Суровикина — приятеля Пригожина.

Это, конечно, остановило кровотечение, но не решило проблему Путина. Он не может отменить события последних двух месяцев, а российская элита не забудет того, что видела. Даже если Пригожин ушел, им все равно будут восхищаться — за относительные успехи Вагнера в Украине по сравнению с российской армией, за заботу о своих солдатах и за готовность высказать вслух свои опасения по поводу разумности вторжения Путина в Украину. Главная причина мятежа Пригожина — путинские неудачи в Украине — остается. И если одни высокопоставленные игроки в Москве могут прийти к выводу, что бросать вызов царю Путину слишком опасно, то другие могут заключить, что ошибка Пригожина заключалась в том, что он остановил поход своих войск на Москву.

Тот факт, что он продержался столько, сколько продержался, свидетельствует о существующих трещинах в режиме. Возможно, на этой неделе Путин решил проблему Пригожина. Он, определенно, еще раз подчеркнул, что перечить ему опасно. Но за последние два месяца он также продемонстрировал, что не настолько уверен в себе, чтобы действовать незамедлительно. Урок заключается в том, что если вы начинаете переходить ему дорогу, то не останавливайтесь. Не менее важно и то, что условия для того, чтобы бросить вызов Путину, сохраняются.

Перевод NV

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