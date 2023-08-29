«Конфликты выходят наружу». После Пригожина Кремль убьет Кадырова — Гудков 29 августа, 22:18 Рамзан Кадыров (Фото:Грозный/YouTube)

После главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий влиятельный военачальник России Рамзан Кадыров, сообщает Bild cо ссылкой на прогнозы российского оппозиционера Дмитрия Гудкова.

По мнению Гудкова, после смерти Пригожина российский государственный аппарат обернется против других влиятельных личностей, которые угрожают его существованию, а именно — против чеченского лидера Рамзана Кадырова, известного как «ищейка Путина».

В Bild поясняют, что Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал того в его кампании против Минобороны России.

Кроме того, добавили в Bild, Кадыров — бывший антикремлевский повстанец, участвовавший в чеченской войне, и из-за этого многие в российском властном аппарате до сих пор испытывают беспокойство.

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Издание приводит довод Гудкова о том, что «Путин перестал играть роль арбитра между различными кремлевскими фракциями, он уже не может справиться с этой ролью, конфликты выходят наружу».

Согласно прогнозам, может возникнуть открытый конфликт между Кадыровым и российским аппаратом безопасности, а также эскалация конфликта между ФСБ и минобороны РФ.

«Конфликт с Кадыровым, я уверен, будет. Потому что Кадыров — один из крупнейших противников российской государственности. У Кадырова есть своя хорошо подготовленная армия. Кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности», — заявил Гудков.

Катастрофа самолета Пригожина — что известно

В Тверской области, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.