Сенат США может принять три законопроекта против Москвы и стран, поддерживающих войну в Украине (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Комитет Сената по международным отношениям готовится рассмотреть три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию . Ожидается, что голосование состоится в среду, 22 октября.

Об этом сообщают законодатели и их помощники, пишет Axios.

Это происходит на фоне срочного визита в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который встретится в тот же день с президентом США Дональдом Трампом и ключевыми законодателями.

Реклама

Если законопроекты примут, они позволят сенаторам из обеих партий активнее действовать против Москвы и показать, что Конгресс готов к решительным шагам, пишет издание.

Председатель Комитета по международным отношениям сенатор Джеймс Риш (республиканец от Айдахо) заявил Axios: «чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противодействовать России, тем больше мы стремимся это делать».

Член Сенатского комитета по международным отношениям США Джин Шахин (демократ от Нью-Гемпшира) добавила, что «поскольку Белый дом, кажется, не готов действовать, я считаю важным, чтобы Конгресс взял на себя определенные шаги, и я очень рада, что впервые в этом году у нас появятся законопроекты, которые усложнят России ведение этой войны».

Ожидается, что комитет рассмотрит три законопроекта: первый предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей; второй предусматривает экономические санкции против Китая за поддержку войны России в Украине; третий предусматривает использование замороженных активов России в США с их передачей Украине каждые 90 дней, отмечает Axios.

20 октября лидер республиканцев Джон Тьюн сообщил, что Сенат США отложит рассмотрение закона о санкциях против России до саммита Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока что отложена на «некоторое время».



Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено. Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме после телефонного звонка российскому диктатору Владимиру Путину 16 октября, что для усиления американских санкций против России сейчас «не идеальное время».

14 сентября Трамп заявил, что санкции, которые страны ЕС ввели против России, «не являются достаточно жесткими». Он подчеркнул, что готов ввести санкции, но ожидает, что Европа сделает то же самое на соответствующем уровне.

В совместном интервью Reuters и Bloomberg министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине могла бы закончиться за 60−90 дней, если бы европейские страны ввели значительные санкции против покупателей российской нефти.

Издание Politico написало, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в ЕС«одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

11 октября президент Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.