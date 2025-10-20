В Литве рассказали, что может войти в 20-й пакет санкций против России

20 октября, 13:16
В Литве рассказали, что может войти в 20-й пакет санкций (Фото: МИД Армении)

В рамках 20-го пакета санкций ЕС против РФ должны быть новые тарифы на российские и белорусские товары, меры против энергетики и финучреждений.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает Европейская правда.

Литва готовится к 20-му пакету санкций против России.

«Некоторые секторы все еще не охвачены 19-м пакетом санкций. Это энергетика, финансы, а также тарифы на российские и белорусские товары. Поэтому мы должны уже работать над этими вопросами в рамках 20-го пакета санкций», — заявил Будрис.

10 октября на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ в рамках нового пакета санкций против России.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия Санкции против России Война России против Украины Санкции ЕС

