Британия ввела новые санкции против России: под ударом Роснефть, Лукойл и танкеры теневого флота

Великобритания в среду, 15 октября, ввела очередные санкции против России . Под ограничения попали нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, а также танкеры теневого флота.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В пресс-релизе говорится, что всего 90 новых санкций ударят по главному источнику финансирования войны России против Украины.

Реклама

Ограничения непосредственно направлены против Роснефти и Лукойла — двух крупнейших энергетических компаний мира. Они вместе экспортируют 3,1 млн баррелей нефти в день. Только Роснефть отвечает за 6% мировой и почти половину всей российской добычи нефти.

Кроме того, в санкционный список попали:

четыре нефтяных терминала в Китае,

44 танкера теневого флота,

индийская нефтяная компания Nayara Energy Limited, которая импортировала 100 млн баррелей российской сырой нефти на более чем $5 млрд только в 2024 году.

Также Великобритания ввела санкции против семи специализированных танкеров для перевозки российского сжиженного природного газа и китайского терминала СПГ Beihai. Последний импортирует сжиженный природный газ из Arctic LNG2 — флагманского российского проекта СПГ, против которого Великобритания ввела санкции в феврале 2024 года.

Чтобы еще больше ограничить поток средств в Кремль, Лондон объявил о запрете импорта нефтепродуктов, изготовленных в третьих странах из сырья российского происхождения.

Британское правительство отметило, что сегодняшние санкции выходят за пределы нефти, усиливая давление на ключевые военные цепи поставок РФ, поражая предприятия, которые поставляют электронику, критически важную для российских дронов и ракет, в таких странах, как Таиланд, Сингапур, Турция, Индия и Китай.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Европарламент рассматривает возможность скорейшего прекращения импорта российской нефти и газа, стремясь полностью разорвать зависимость от страны-агрессора.

Агентство Reuters писало, что послы стран ЕС 8 октября согласились продолжать реализацию плана по отказу от российских нефти и газа до 2028 года. Евросоюз ведет отдельные переговоры по новому пакету санкций против России, чтобы запретить импорт СПГ на год раньше, в январе 2027 года.