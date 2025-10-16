Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам нанесли России больший ущерб, чем международные санкции. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, сообщает Укринформ .

«На самом деле наши удары имели большее влияние, чем санкции. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб РФ, чем любые экономические рычаги воздействия, которые были введены до сих пор. Это тоже неприятная правда, которая приводит нас к выводу, что, очевидно, этого недостаточно», — отметил он.

По словам Буданова, санкционное давление на Россию остается недостаточным для изменения ее политики.

«И если будет продолжаться так, как оно есть, это не будет иметь такого влияния, чтобы изменить мировоззрение РФ. Но в комплексе с тем, что мы делаем, это даст и уже дает результаты», — добавил глава ГУР.

Ранее генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

Инфографика: NV

Агентство Reuters писало, что в сентябре из-за атак украинских беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.