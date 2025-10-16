Украинские удары по НПЗ нанесли больший ущерб России, чем санкции — Буданов

16 октября, 18:58
Поделиться:
Руководитель ГУР Кирилл Буданов (Фото: Главное управление разведки)

Руководитель ГУР Кирилл Буданов (Фото: Главное управление разведки)

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам нанесли России больший ущерб, чем международные санкции. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, сообщает Укринформ.

«На самом деле наши удары имели большее влияние, чем санкции. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб РФ, чем любые экономические рычаги воздействия, которые были введены до сих пор. Это тоже неприятная правда, которая приводит нас к выводу, что, очевидно, этого недостаточно», — отметил он.

Реклама

По словам Буданова, санкционное давление на Россию остается недостаточным для изменения ее политики.

Читайте также:
«Кто бы мог подумать». Трамп заговорил о больших очередях за бензином в России

«И если будет продолжаться так, как оно есть, это не будет иметь такого влияния, чтобы изменить мировоззрение РФ. Но в комплексе с тем, что мы делаем, это даст и уже дает результаты», — добавил глава ГУР.

Ранее генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

Инфографика: NV

Агентство Reuters писало, что в сентябре из-за атак украинских беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Санкции против России Война России против Украины Кирилл Буданов удары по российским НПЗ ГУР МО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies