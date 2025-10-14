Российский завод по производству сжиженного природного газа в Арктике, на который США наложили санкции, продолжает поставлять продукцию, пишет Bloomberg .

В статье указано, что Москва стремится обойти западные ограничения и проверить президента США Дональда Трампа.

Экспортный завод Arctic LNG 2, который подпал под санкции США после вторжения РФ в Украину, продолжает отгрузку топлива.

По данным Bloomberg, с конца июня завод отгрузил уже десятую партию. Ранее все партии поставлялись либо в один порт на юге Китая, либо на склады на Дальнем Востоке России.

Несмотря на обострение торгового конфликта между США и Китаем, Вашингтон пока не ужесточал меры в отношении запрещенного российского СПГ.

Издание отмечает, что с начала августа восемь партий санкционного российского СПГ прибыли на терминал Бэйхай в Китае, что стало первыми поставками Arctic LNG 2 за границу. Выбрав один порт с ограниченным международным контактом, Пекин, вероятно, пытается защитить свой газовый сектор от потенциальных санкционных рисков, добавляют в Bloomberg.

Ранее Arctic LNG 2 произвел восемь партий СПГ прошлым летом, но в октябре был вынужден приостановить работу из-за отсутствия покупателей и из-за нарастания сезонного льда вокруг завода. Отгрузки тогда осуществлялись на склады в России.

В ноябре 2023-го Арктик СПГ-2 попал под санкции США.

В декабре 2023 года иностранные акционеры Арктик СПГ 2 остановили свое участие в нем. Речь шла о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

4 сентября крупнейший в России производитель сжиженного природного газа Новатэк подтвердил поставку в Китай первой партии СПГ из подсанкционного проекта Арктик СПГ-2.

1 октября стало известно, что Россия планирует наращивать поставки сжиженного газа из Арктики и Сахалина в Китай и Индию, расширяя расчеты в национальных валютах и сотрудничество в энергетике.