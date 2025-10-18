В Австрии заявили, что не будут блокировать принятие нового пакета санкций ЕС против РФ

Австрия не будет блокировать новый санкционный пакет ЕС (Фото: REUTERS / Iv German)

В Австрии в субботу, 18 октября, заявили, что согласятся на принятие нового пакета санкций против России . Это решение устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели, пишет агентство Reuters .

Министры иностранных дел ЕС должны встретиться в понедельник в Люксембурге, чтобы завершить согласование 19-го пакета санкций против РФ.

8 октября издание Euobserver писало, что Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС против России, требуя послаблений для разблокирования 2 млрд евро Raiffeisen Bank в РФ.

Согласно проекту предложения, из-за трудностей, возникших в банке Raiffeisen International Bank (RIB), Австрия стремится внести «уступку» к действующим санкциям, которая позволила бы компетентным органам, по собственному усмотрению, разрешить размораживание замороженных средств.

10 октября на встрече послов стран ЕС представитель Будапешта не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ в рамках нового пакета санкций против России.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.