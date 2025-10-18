В Австрии заявили, что не будут блокировать принятие нового пакета санкций ЕС против РФ

18 октября, 18:07
Поделиться:
Австрия не будет блокировать новый санкционный пакет ЕС (Фото: REUTERS / Iv German)

Австрия не будет блокировать новый санкционный пакет ЕС (Фото: REUTERS / Iv German)

В Австрии в субботу, 18 октября, заявили, что согласятся на принятие нового пакета санкций против России. Это решение устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели, пишет агентство Reuters.

Министры иностранных дел ЕС должны встретиться в понедельник в Люксембурге, чтобы завершить согласование 19-го пакета санкций против РФ.

8 октября издание Euobserver писало, что Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС против России, требуя послаблений для разблокирования 2 млрд евро Raiffeisen Bank в РФ.

Реклама

Читайте также:
Украина рассчитывает, что 19-й пакет санкций ЕС перекроет поставки компонентов РФ для оружия — Зеленский

Согласно проекту предложения, из-за трудностей, возникших в банке Raiffeisen International Bank (RIB), Австрия стремится внести «уступку» к действующим санкциям, которая позволила бы компетентным органам, по собственному усмотрению, разрешить размораживание замороженных средств.

10 октября на встрече послов стран ЕС представитель Будапешта не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ в рамках нового пакета санкций против России.

Читайте также:
Уже в новом пакете санкций. Под давлением Трампа ЕС может ускорить отказ от российского СПГ — СМИ

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия Австрия Санкции против России Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies