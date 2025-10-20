Лидер республиканцев в Сенате заявил, что закон о санкциях против РФ отложат до саммита Путина и Трампа

Лидер фракции Республиканской партии в Сенате Джон Тьюн заявил, что закон о санкциях против РФ отложат как минимум до саммита диктатора Путина и президента Трампа (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сенат США отложит рассмотрение нового закона о санкциях против страны-агрессора РФ как минимум до саммита президента Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом 20 октября заявил лидер фракции Республиканской партии в Сенате Джон Тьюн, сообщает агентство Bloomberg.

«На данный момент мы как бы нажали на кнопку паузы», — сказал он.

Реклама

Как напоминает агентство, подготовленный ране законопроект даст президенту Трампу право вводить пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не оказывают активной поддержки Украине.

«Это направлено, в частности, на крупных потребителей российской энергии, таких как Китай и Индия. На прошлой неделе Тун заявил, что Сенат проголосует по законопроекту в течение примерно 30 дней. Законопроект пролежал в Сенате несколько месяцев, несмотря на поддержку по крайней мере 85 сенаторов. Трамп не спешил давать зеленый свет голосованию по законопроекту», — подытожил Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме после телефонного звонка российскому диктатору Владимиру Путину 16 октября, что для усиления американских санкций против России сейчас «не идеальное время».

Он сказал, что обсудит вопрос санкций с республиканцами в Конгрессе — лидером республиканского большинства в Сенате Джоном Тьюном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Я не против этого, я просто говорю, что это может быть не идеальное время. Это может произойти через неделю или две. Но это мое решение, как вы знаете», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о работе над законопроектом о санкциях против РФ.

13 сентября президент США Дональд Трамп назвал шокирующей закупку некоторыми странами НАТО российской нефти.

14 сентября Трамп заявил, что санкции, которые страны ЕС ввели против России, «не являются достаточно жесткими». Он подчеркнул, что готов ввести санкции, но ожидает, что Европа сделает то же самое на соответствующем уровне.

В совместном интервью Reuters и Bloomberg министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине могла бы закончиться за 60−90 дней, если бы европейские страны ввели значительные санкции против покупателей российской нефти.

Издание Politico написало, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в ЕС «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

11 октября президент Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.