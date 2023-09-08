Украина будет участвовать в учениях Румынии и США в Черном море и дельте Дуная 8 сентября, 23:35 Корабли Военно-морского флота Румынии (Фото:navy.ro)

Военно-морские силы Румынии при поддержке США планируют провести учения Sea Breeze 23.3, которые пройдут с 11 по 15 сентября в Черном море и в дельте реки Дунай.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМФ Румынии в пятницу, 8 сентября.

Главным замыслом учений является «развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства».

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Известно, что в рамках этих обучат будут присутствовать военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Румынские ВМС сообщили, что со своей стороны привлекут морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства. К личному составу этих кораблей присоединятся специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

От США в учениях примут участие морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц — водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

Дроны РФ, которые сначала не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что той ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова била по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.