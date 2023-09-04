Ночная атака РФ. Сбито 23 из 32 шахедов, есть попадания в Одесской и Днепропетровской областях, дроны упали и на территории Румынии — главное 4 сентября, 10:51 Обломки дрона, сбитого в Одесской области, архивное фото (Фото:Сергей Стерненко / Телеграм)

В ночь на 4 сентября Россия снова атаковала Украину дронами, нанеся удары по югу страны, в частности Одесской области.

NV cледит за последствиями атаки.

10:50 Сегодня ночью шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии — МИД Украины

По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, «это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО».

«Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств», — подчеркнул Николенко.

09:00 «Адские звуки» в стране НАТО. Жители Румынии слышали взрывы при атаке РФ на порт Рени

В ночь на воскресенье, 3 сентября, во время удара РФ по Измаилу и Рени Одесской области сильные взрывы были слышны в румынском городе Галац. Об этом сообщает Viața Liberă.

По словам местных жителей, из-за взрывов они услышали шум и вибрацию.

«Сегодня ночью, после 02.00, были слышны адские звуки, от которых серьезно дрожали окна. Я думаю, что их было четыре-пять за час, а может и меньше», — написал в Facebook Богдан Раду Бринзан из ассоциации Галац, мой город.

08:35 На юге и востоке уничтожены 23 из 32 ударных дронов — Воздушные силы

В ночь на 4 сентября 2023 года Россия атаковала ударными БпЛА Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ.



Всего зафиксировано пуски 32 шахедов, которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.



Силы и средства Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожили 23 вражеских ударных БпЛА.



Была применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.



08:00 Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область. Есть попадания в инфраструктуру, начался пожар

Российские оккупанты в понедельник утром, 4 сентября, атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Украинские военные уничтожили шесть. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там начался пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. Власти уточняют последствия удара.

07:31 Россия атаковала Одесскую область, есть попадания в гражданскую инфраструктуру, большинство БПЛА сбито — ОК Юг

В ночь на понедельник, 4 сентября, Россия атаковала Одесскую область, есть попадание в гражданскую инфраструктуру, большинство БПЛА сбито.



Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.



По словам Гуменюк, тактика врага повторилась.



Спикер отметила, что под ударом была гражданская инфраструктура, абсолютное большинство БПЛА уничтожили силы ПВО.

По данным Олега Кипера, главы Одесской ОВА, ночью было сбито 17 дронов. «Но, к сожалению, есть и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате ущерба возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на 7:00 огонь ликвидирован», — сообщил Кипер.



Фото: Силы оброны юга

07:20 Отбита атака на портовую инфраструктуру Одесской области, она длилась более трех часов — Братчук о ночных ударах по югу

«Вторые сутки подряд враг атакует южные районы Одесской областиы. 3 часа 36 минут тревог и боевой работы Сил обороны. Подробности от Воздушных сил ВСУ и ОВА — позже. В очередной раз отразили посягательство врага на портовую инфраструктуру», — сообщил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.



06:44 Днепропетровская область — угроза ударных БпЛА.

06:09 Снова тревога на Запорожье

04:50 Отбой тревоги на Запорожье

03:47 Херсонская область — ракетная опасность.

03:02 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — отбой угрозы

02:24 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения. Одесса — угроза дронов.



01:31 Тревога снова объявлена на Запорожье



01:23 Отбой угрозы.

01:00 Запорожская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения. На Днепропетровщине объявлена тревога.

00:51 Воздушная тревога в Запорожье и Донецкой области.

«Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно!», — говорится в сообщении.

Прошлой ночью россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области, были попадания в припортовую инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, известно о двух пострадавших.

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22 беспилотника Shahed-136 были уничтожены силами ПВО.