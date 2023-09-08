Падение российского дрона в Румынии: Блинкен провел переговоры с главой румынского МИД 8 сентября, 11:12 Место падения российского дрона в Румынии (Фото:Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску и обсудил падение российского дрона на территории страны.

Об этом говорится в сообщении Госдепа в четверг, 7 сентября.

Блинкен и Одобеску обсудили ход расследования касательно обломков БПЛА, обнаруженных на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной.

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Также стороны обсудили дополнительные меры сотрудничества по обеспечению безопасности воздушного пространства, включая предстоящую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства в Румынии.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявил и представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».