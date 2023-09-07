Выжженные деревья. Журналист побывал на месте падения дрона в Румынии 7 сентября, 17:32 Журналист держит осколок дрона (Фото:Скриншот видео Digi 24)

В четверг, 7 сентября, журналист румынского телеканала Digi 24 побывал на месте крушения бесплотника, который упал на территории Румынии во время очередной атаки РФ на Украину.

На кадрах видны выжженные и изуродованные деревья. Журналист также показал металлические фрагменты, которые могут быть обломками дрона.

Также уточняется, что место падения беспилотника — территория возле села Плаура, что напротив Измаила.

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Дроны РФ, которые сначала не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.



Воздушные силы Украины сообщили, что той ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова била по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

«У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов текущего расследования», — цитирует Столтенберга Reuters.