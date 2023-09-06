Обломки российского дрона в Румынии будут означать серьезное нарушение суверенитета — румынский президент 6 сентября, 19:04 Фото падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Румынский президент Клаус Иоганнис заявил, что обнаруженные на территории его страны обломки, вероятно, российского беспилотника, являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии.

Об этом сообщает Digi24.

Иоганнис заявил, что ситуация требует «срочного и профессионального расследования». Он отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, по которым они оказались на румынской территории.

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«Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно неприемлема и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, государства-союзника НАТО», — заявил он.

Иоганнис подчеркнул, что российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, являющиеся военными преступлениями и «происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы».

«Однако мы бдительны и находимся в постоянном контакте с другими союзниками по НАТО. Внутри НАТО мы очень хорошо защищены, а Румыния пользуется чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, самыми сильными за всю нашу историю», — заявил Иоаннис.

Ранее министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвэр впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявил и представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.