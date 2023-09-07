Бывший директор ЦРУ объяснил, почему НАТО не отвечает на взрыв шахеда в Румынии 7 сентября, 13:16 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовал МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

6 сентября Румыния впервые признала, что на ее территории упал запущенный Россией дрон-камикадзе, начала расследование и сообщила об этом случае другим странам НАТО. Однако это произошло лишь на второй день после инцидента, а Альянс реагирует на него вяло.

Почему так происходит и что должно случиться, чтобы страны НАТО жестко отреагировали на подобные действия России, в интервью NV рассказал американский четырехзвездочный генерал Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане, а сегодня — руководитель крупного инвестиционного фонда.

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По его словам, Альянс видит разницу «между тем, что, по сути, является случайным взрывом или ударом по территории НАТО, и тем, что совершенно очевидно должно было бы упасть на территорию НАТО».

«Я думаю, что именно последнее привело бы к соответствующим действиям НАТО. Я думаю, что два инцидента, которые произошли в прошлом, включая тот, который произошел буквально на днях, явно рассматриваются как случайные, и я не думаю, что они приведут к значимой реакции НАТО», — отметил Петреус.

Дроны РФ, которые сначала не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.



Воздушные силы Украины сообщили, что той ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова била по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

«У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов текущего расследования», — цитирует Столтенберга Reuters.