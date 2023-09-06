Министр обороны Румынии подтвердил: обломки российского дрона упали на территории страны НАТО 6 сентября, 14:29 Oleg Nikolenko/Facebook

Министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвэр заявил, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. Это он подтвердил румынской службе Antena 3 CNN в среду, 6 сентября.

Обломки нашли в районе села Плауру в уезде Тулча. С другого берега Дуная напротив населенного пункта лежит украинский город Измаил. Министр приехал в село и пообщался с мэром. Затем он отправится в город Галац, где действует пункт пропуска на границе с Украиной Галац — Рени.

Видео дня

По словам Тылвэра, на фоне усиления атак России на дунайские порты Румыния увеличит количество наблюдательных пунктов и патрулей.

«В то же время техника, которую мы используем, которая технически может покрыть эту территорию, остается в работе и находится в состоянии повышенной осторожности и внимания. Мы охватили очень большую территорию, в том числе и ту, которую обсуждали в публичном пространстве. И я подтверждаю, что в этой зоне были найдены элементы, которые могут быть частями дронами», — сказал он.

Новость дополняется...