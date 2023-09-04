У Украины есть фотодоказательства падения российских дронов Shahed в Румынии — Дмитрий Кулеба 4 сентября, 16:52 Украинские пограничники зафиксировали детонацию российских шахедов на территории Румынии (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения российских дронов Shahed на территории Румынии во время массированной атаки в ночь с 3 на 4 сентября.

Об этом сообщает Укринформ.

Кулеба во время общения с журналистами сообщил, что, по его мнению, румынская власть сейчас изучает все аспекты произошедшего. Он предположил, что Бухарест решил взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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«Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало», — сказал украинский министр.

Он подчеркнул, что румынские власти пытаются «не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт».

Министр добавил, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

«У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверхосторожная реакция», — резюмировал глава МИД.

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» эту информацию. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

В Госпогранслужбе сообщили, что зафиксировали две детонации и проинформировали румынских коллег. Ответа пока не поступало.