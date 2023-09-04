Минобороны Румынии отрицает, что шахеды взорвались на территории страны 4 сентября, 12:00 МИД Украины заявлял, что российские БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии (Фото:www.facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Министерство обороны Румынии «категорически опровергает» информацию о том, что российские беспилотники упали на территорию страны в ночь на понедельник, 4 сентября.

В сообщении ведомства в Facebook сказано, что ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени следили за ситуацией, вызванной российскими атаками беспилотников на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае.

Видео дня

По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Министерство обороны заявило, что приняло усиленные меры в национальном наземном, морском и воздушном пространстве и способствует укреплению обороны и сдерживания на восточном фланге в соответствии с национальным планом и планами союзников.

При этом ведомство назвало нападения РФ на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине неоправданными и глубоко противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявлял, что во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 4 сентября, дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания. В Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, а также сельхозтехника. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали пожары на территории гражданских объектов.

