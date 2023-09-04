Российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии во время ночной атаки на Украину — МИД 4 сентября, 10:51 Возгорание на территории Румынии, вероятно, в результате падения шахеда (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 4 сентября, дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook.

По его словам, это произошло во время удара оккупантов по району Измаильского порта.

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«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», — подчеркнул Николенко.

Представитель МИД Украины призвал партнеров Киева ускорить дополнительные поставки системы ПВО и ПРО, а также боевой авиации. Он добавил, что это усилит защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания. В Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, а также сельхозтехника. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали пожары на территории гражданских объектов.

В ночь на 3 сентября РФ также атаковала Украину. В Одесской области были зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре, пострадали два человека. Во время этой атаки сильные взрывы были слышны в румынском городе Галац.





