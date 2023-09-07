В Румынии рассматривают возможность эвакуации людей из села возле Измаила из-за российских атак 7 сентября, 20:02 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны страны возможность проведения эвакуации местных жителей села Плауру из-за регулярных атак страны-агрессора России на Юг Украины.

Об этом сообщает Digi24.

Мэр отметил, что село Плауру находится не более чем в 300 метрах от украинского порта Измаил, который в последнее время подвергается массированным российским атакам.



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Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже более месяца сообщают, что российские беспилотники, которые бьют по порту Измаил, пролетают над их домами, а некоторые падают очень близко к городу.



В издании отметили, что не все жители села хотят покидать местность, где родились.



Мэр сообщил, что во время встречи с министром обороны он учел возможность добровольной эвакуации жителей региона.



«Мне остается связаться с местными жителями, а тем, кто желает переселиться добровольно, должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно проживание и питание», — подчеркнул Чернега.

Дроны РФ, которые сначала не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.



Воздушные силы Украины сообщили, что той ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова била по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

«У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов текущего расследования», — цитирует Столтенберга Reuters.