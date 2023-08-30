«Угрожали расстрелять администрацию кладбища». РосСМИ узнали, что происходило после похорон Пригожина 30 августа, 16:33 Пригожин, предположительно, погиб в авиакатастрофе (Фото:REUTERS/Stringer)

Силовики, которые пришли прощаться с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным уже после похорон 29 августа, угрожали расстрелом администрации кладбища, сообщило российское издание Важные истории, ссылаясь на администратора кладбища.

Администратор Игорь Назаров рассказал изданию, что мать Пригожина распорядилась выкопать могилу за сутки до похорон. Это стоило ей 29 тысяч рублей. Он также рассказал, что главаря ЧВК Вагнер похоронили в закрытом гробу.

Видео дня

«Все прошло тихо, спокойно, без шума. Народу не было почти. Салютов не было. Военных тоже не было. Обычные похороны с элементами VIP. Это больше песка, флаги всевозможные, могила бархатом обита, гроб дорогой, обычные могилы так не делаются», — утверждает он.

Администратор отметил, что силовики начали приезжать на кладбище после заявления пресс-службы Пригожина о похоронах, то есть уже после захоронения главаря.

Кроме того, он добавил, что силовики пришли в здание администрации кладбища и начали угрожать расстрелом, хвастаясь своими званиями.

«(Пришли — ред.) просто вот сюда (в здание администрации — ред.). Угрожали расстрелять. Говорят: кто вы такие, киш отсюда! Кто нас спрашивает? Тут такие люди — полковник на полковнике, полковником погоняет! Я сам удивлен не меньше вас. Это очень тихое спокойное семейное кладбище. Я работаю здесь с 90-х годов. За мою долгую счастливую жизнь — первый раз такое. Я не думаю, что этот ажиотаж продолжится… В 90-е страшнее бандюганов хоронили, этот хоть на уровне государства. Завтра еще точно будут дежурить (полицейские — ред.), а сколько точно не знаю».

Падение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области РФ 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и трое членов экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Владимир Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что диктатор не придет на похороны Пригожина. Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации относительно похорон.

Затем пресс-служба главаря ЧВК Вагнер объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.