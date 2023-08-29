Путин не придет на похороны Пригожина — Песков 29 августа, 12:26 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что тот не придет на похороны главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации о похоронах.

Ранее Песков заявлял, что ответа на вопрос о том, придет ли на похороны Путин, пока «нет», а решение о том, в каком формате проводить похороны Пригожина «всегда принимается вместе с родственниками и основывается на решении родственников».

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Катастрофа самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Инфографика: NV

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.