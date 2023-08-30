«Речи идти не может». В Кремле заявили, что не допустят международных экспертов к расследованию авиакатастрофы с самолетом Пригожина 30 августа, 14:45 Место крушения самолета Пригожина (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Расследованием авиакатастрофы, в которой погиб главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, будет заниматься РФ, о международном аспекте «речи идти не может».

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, передает пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Это именно наше российское расследование (катастрофы самолета с Пригожиным — ред.), поэтому в этом случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», — сказал он.

Видео дня

Песков заявил, что «очевидно», что «существуют различные версии» катастрофы, среди которых есть версия, «вы знаете, о чем идет речь, скажем так, умышленное злодеяние и так далее».

Инфографика: NV

Reuters сообщал, что Россия уведомила орган расследования авиации Бразилии, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по международным правилам.

Руководитель авиационной бригады CENIPA Марсело Морено после того, как на прошлой неделе агентство направило России электронное письмо с вопросом, будет ли она начинать расследование, заявил, что «они не обязаны, но рекомендуется это сделать».

В заявлении, направленном по электронной почте, CENIPA сообщила, что получила ответ от Межгосударственного авиационного комитета РФ — Комиссии по расследованию аварий, в котором российские органы власти заявили, что пока не будут начинать расследование.

Падение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту был Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и трое членов экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

29 августа пресс-служба главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.