Где Лукашенко? Из-за каких болезней диктатор исчез из публичного пространства и кто будет руководить Беларусью в случае его недееспособности 15 мая, 12:46 Сюжет Последний раз Лукашенко видели в Минске 9 мая (на фото): он принял участие в церемонии возложения венков, однако не произнес речь по случаю Дня победы впервые за 29 лет (Фото:Пресс-служба Александра Лукашенко)

Александр Лукашенко заболел, исчез из публичного пространства и впервые за многие годы пропустил несколько важных праздничных мероприятий: такие новости и слухи в последнее время подпитали вопросы о состоянии здоровья белорусского диктатора.

NV попытался разобраться, что из этого правда и что известно о здоровье и болезнях Лукашенко.

Куда исчез Лукашенко и что с ним произошло?

14 мая Беларусь отмечала День государственных флага, герба и гимна. Однако на торжественной церемонии, которую проводил белорусский режим на площади Государственного флага в Минске, Александр Лукашенко не появился. Хотя государственное агентство Белта распространило текстовое приветствие от имени диктатора, речь в центре белорусской столицы вместо него произносил т. н. белорусский «премьер-министр» Роман Головченко.

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Эти эпизоды вместе с событиями нескольких предыдущих дней подтвердили, что сейчас у Александра Лукашенко, вероятно, существенные проблемы со здоровьем. Вот самые важные из таких фактов.

13 мая, как сообщили оппозиционные белорусские паблики (Беларускі Гаюн и Еврорадио) Лукашенко приезжал в президентскую клинику на берегу водохранилища Дрозды (элитный пригород Минска). Во время его визита все подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. Кортеж Лукашенко находился там около двух часов, ориентировочно с 19.00 до 21.00, а когда он покинул клинику, проезды снова были открыты.

9 мая Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве, однако имел очевидные проблемы с самочувствием. После завершения парада он не смог пройти несколько сот метров от Красной площади до места возложения цветов. Вместо того, чтобы преодолеть этот путь пешком вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и премьером Армении, Лукашенко обратился к Путину — это зафиксировали камеры — после чего российский диктатор дал знак своим телохранителям, а Лукашенко сел в электрокар и поехал за процессией в нем.

Кроме того, 9 мая в Москве на правой руке Александра Лукашенко заметили бинт или повязку (в соцсетях предполагали, что такие могут накладывать после капельниц). Лукашенко также пропустил завтрак, который устроил Путин для своих гостей после церемоний ко «Дню победы» в Москве. Вместо этого, как пишет британский таблоид Mirror, белорусский диктатор «помчался в аэропорт в сопровождении скорой помощи и улетел обратно в свою столицу Минск».

При этом после возвращения в Минск 9 мая Александр Лукашенко впервые за 29 лет — то есть за все время своего правления с 1994 года — не произнес речь по случаю Дня победы. Он лишь принял участие в церемонии возложения венков к монументу на минской площади Победы, однако с речью вместо диктатора выступил белорусский министр обороны Виктор Хренин. «Такое „поручение“ — экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко принадлежит абсолютная власть. Похоже, проблемы со здоровьем серьезнее, чем кажется», — написало тогда издание Наша Ніва. Белорусский диктатор посетил эту церемонию в Минске вместе со своими сыновьями — Виктором, Дмитрием и Николаем.

Белорусские оппозиционные медиа также отмечают существенные изменения в графике Александра Лукашенко: с начала мая он, за редкими исключениями, не появляется на публике. «С чем именно это связано и каково состояние его здоровья — неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует», — пишет издание Зеркало (проект бывшей команды TUT.ВY, репрессированной режимом Лукашенко).

По его данным, «аномалии» в графике Лукашенко начались в мае еще до его поездки к российскому диктатору Путину на парад в Москву. Так, за 3−5 мая на сайте Лукашенко есть данные лишь об одном публичном мероприятии: 5 мая диктатор вручал награды «заслуженным деятелям», а СМИ уже тогда заметили его сиплый голос. Кроме того, полное отсутствие информации о деятельности Лукашенко в четверг и пятницу 11−12 мая, а также молчание пресс-службы диктатора «не может не наводить на мысли о серьезных проблемах политика со здоровьем». По мнению журналистов, отсутствие диктатора в публичном пространстве два дня для него «очень нетипично».

По данным Зеркала, если не считать мероприятия 9 мая, Лукашенко провел за месяц дишь два публичных мероприятия. В то время как ранее TUT.BY сообщал, что среда у Лукашенко — «свободный день рабочей недели», в четверг он проводит встречи, а в пятницу занимается рабочими поездками и «встречами с коллективами».

Официально белорусская пропаганда не комментирует текущее состояние здоровья диктатора.

Какие болезни могут быть у Лукашенко?

«Человек просто заболел»: версия РФ. 14 мая проблемы со здоровьем у Лукашенко признали в России. Заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин, комментируя состояние белорусского диктатора, заявил: «Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — сказал Затулин.

Отравление: версия британского таблоида. «Ходят слухи, что Александра Лукашенко могли отравить во время парада, на котором он присутствовал со своим сообщником Владимиром Путиным и его командой повышенной безопасности», — говорится в статье британского издания Mirror от 10 мая. Газета сослалась на данные белорусского политолога и журналиста Kyiv Post Дмитрия Болкунца. Он предположил на своей странице в Twitter, что, возможно, Лукашенко отравили, но добавил, что «в последние несколько дней автократ несколько раз выглядел больным».



Букет хронических проблем с коленом и спиной: данные белорусской оппозиции. В статье Mirror также упоминалось, что Лукашенко якобы страдает избыточным весом, острой проблемой с коленом и серьезными проблемами со спиной. Эти данные в интервью Радио NV еще в январе 2023 года озвучивал белорусский оппозиционер Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси и соратник Светланы Тихановской. «На моих каналах была информация из источников в его клинике медицинской, которую он создал специально под себя и для высших чиновников. Речь идет о двух болезнях. Прежде всего, это коленный сустав. Это, конечно, не приводит к каким-то летальным исходам, я сразу же хотел сделать оговорку, но это коленный сустав. Мы все с вами видели, как он спускается по трапу самолета. Ему требуется достаточно срочная операция на коленном суставе», — сказал Латушко в эфире Радио NV. Тогда в январском интервью он уточнил, что операцию потребуется провести в ближайшее время, а это «означает, что Лукашенко на время исчезнет». Латушко также рассказывал, что болезни диктатора усугубляет его слишком высокий вес и пристрастие к хоккею.

«Вторая проблема — это позвоночник, но здесь уже более глобальная проблема. Там нет, может быть, срочности хирургического вмешательства в ближайшее время, но на протяжении года — двух такая операция должна пройти. Он фактически живет на обезболивающих: достаточно сильных, которые позволяют ему двигаться», — рассказывал Латушко зимой, отметив, что Лукашенко «практически в последнее время не играет» в хоккей. Он также предположил, что если операцию на колене Лукашенко могут сделать в Беларуси, то с проблемой позвоночника могут помочь только на Западе. «Может, конечно, и в Беларуси, и в России [провести операцию на позвоночнике] - просто риски гораздо выше обездвиживания. Он может попасть в ситуацию, когда он частично будет парализован. Ну а какой диктатор парализованный? Разве можно таким образом управлять страной парализованному диктатору», — пояснил белорусский оппозиционер.

Коронавирус вместе с гриппом: другие данные. Комментируя по просьбе NV нынешнее исчезновение Лукашенко из публичного пространства и его очевидные проблемы со здоровьем на параде в Москве, Павел Латушко подтвердил: «Сам факт того, что на площади Победы у памятника, он не проронил ни слова, а выступал министр обороны Хренин, свидетельствует о том, что состояние здоровья у него очень плохое». Латушко также рассказал, что еще накануне 9 мая Лукашенко «хрипел, и было видно, что он уже заболел». «И тогда появились сведения о том, что якобы у него COVID-19, совмещенный с гриппом. То есть достаточно тяжелая форма заболевания», — рассказал еще одну версию оппозиционер. Но лично он считает эту версию причины недомогания Лукашенко сомнительной. «Путин не допустил бы его к своему телу, если бы у него был ковид или грипп, а тем более все вместе», — убежден Латушко.



Кто заменит Лукашенко, если он умрет или потеряет дееспособность?

В случае смерти, убийства или недееспособности Александра Лукашенко его полномочия формально должны перейти к спикеру верхней палаты парламента Беларуси, напоминала недавно DW. Сейчас этот пост занимает Наталья Кочанова — многолетняя преданная соратница Лукашенко.

За 16 лет политической карьеры, стартовавшей с поста мэра Новополоцка, она достигла политического олимпа белорусской диктатуры. Кочанова возглавляла администрацию президента и была помощницей Лукашенко в Минске, также была единственной женщиной — вице-премьером в белорусском правительстве. Все эти годы она демонстрировала неизменную лояльность диктатору.

В то же время, уточняют журналисты DW, есть два сценария перехода власти к Кочановой.

Если глава государства умер по естественным причинам или ушел в отставку по состоянию здоровья, то до новых выборов его обязанности будет исполнять спикер верхней палаты парламента ( Наталья Кочанова).

то до новых выборов его обязанности будет исполнять спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова). Если диктатор умрет насильственной смертью ( он будет убит, отравлен и т. д. ), то в стране немедленно объявляют чрезвычайное или военное положение — эта норма появилась в Конституции Беларуси лишь в прошлом году. В случае чрезвычайного положения будет ограничено передвижение граждан, на улицах станет больше силовиков, митинги и забастовки будут под запретом. А военное положение будет предусматривать комендантский час, запрет на выезд военных из страны и переход власти к Совбезу. Лукашенко также заменит Наталья Кочанова, однако все чиновники будут обязаны исполнять решения Совбеза.

