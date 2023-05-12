Действительно болен? СМИ заметили странности в публичном графике Лукашенко 12 мая, 16:53 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко с мая начал значительно реже появляться на публике, пишет издание Зеркало (проект бывшей команды TUT.ВY) на фоне слухов о его проблемах со здоровьем.

TUT.BY в 2021 году сообщал, что среда у Лукашенко — «самый свободный день рабочей недели», в четверг он проводит встречи, а в пятницу занимается рабочими поездками и «встречами с коллективами».



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Журналисты проанализировали график самопровозглашенного «президента» за апрель и май и пришли к выводу, что полное отсутствие информации о его деятельности в четверг и пятницу 11−12 мая, а также молчание пресс-службы «не может не наводить на мысли о серьезных проблемах политика со здоровьем». По мнению журналистов, отсутствие диктатора в публичном пространстве два дня для него «очень нетипично».

Зеркало пишет, что «аномалии» в графике Лукашенко начались в мае, еще до его поездки к российскому диктатору Путину на парад в Москву. Так, за 3−5 мая на сайте Лукашенко есть данные только об одном публичном мероприятии — 5 мая диктатор вручал награды «заслуженным деятелям», а СМИ уже тогда обратили внимание на его осипший голос. По данным журналистов, если не считать мероприятия 9 мая, Лукашенко провел за месяц всего два публичных мероприятия.

«С начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и каково сейчас состояние его здоровья — неизвестно, так как пресс-служба вопрос никак не комментирует», — пишет Зеркало.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а после возвращения из Москвы он неожиданно не выступил с речью на площади Победы.

После этого появились слухи о его проблемах со здоровьем. Беларусская оппозиция утверждает, что Лукашенко болен.