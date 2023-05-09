Лукашенко в Москве не смог пройти пешком несколько сотен метров и не явился на завтрак с Путиным — видео 9 мая, 16:48 Александр Лукашенко на параде в Москве 9 мая 2023 года с перевязанной рукой (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко, который прилетел на парад к главе кремлевского режима Путину, во вторник, 9 мая, не смог пройти несколько сотен метров для возложения цветов.

Об этом сообщает беларусский Фонд солидарности BYSOL со ссылкой на видео, опубликованные кремлевскими пропагандистами.



На одном из видео Путин в окружении президентов Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и премьера Армении направляется к могиле Неизвестного солдата. К нему подходит Лукашенко и о чем-то говорит, после чего российский диктатор дает знак своим охранникам. Лукашенко садится в машину и едет за процессией, которая идет пешком. У места возложения цветов, примерно через 300 метров, Лукашенко присоединился к окружению Путина.



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Позже Лукашенко не было на завтраке, который российский диктатор устроил для приехавших президентов и премьера Армении.



Беларусский проект МотолькоПомоги сообщил, что на руке Лукашенко во время парада в Москве заметили бинт. По данным проекта, беларусский диктатор вскоре после парада вернулся в Минск. Пропагандисты режима Лукашенко не сообщали о его передвижениях.

Беларусский политолог Дмитрий Болкунец утверждает, что Лукашенко сопровождала в аэропорт «карета скорой помощи».

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, а в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тыс.).

Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений о войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише российской пропаганды.